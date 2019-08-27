2019-08-27T10:39:17+03:00
Происшествия

В Краснодаре сняли с поезда неплательщика по алиментам

Он задолжал своим детям более полумиллиона рублей
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре сняли с поезда неплательщика по алиментамВ Краснодаре сняли с поезда неплательщика по алиментамФото: Архив "КП"
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Житель Краснодара несколько лет не платил алименты. Он задолжал своим детишкам более полумиллиона рублей. Мужчина никак не хотел расставаться со своими деньгами, он прятался от судебных приставов, не отвечал на телефонные звонки и игнорировал вызовы на прием.

На него даже завели уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Ему назначили принудительный привод к дознавателю отдела судебных приставов по Прикубанскому округу.

- Но у должника были свои планы, он приобрел билет до Саратова на проходящий поезд. Вечером в пятницу, 23 августа, на железнодорожный вокзал прибыла группа судебных приставов. Заметив на перроне людей в погонах, неплательщик начал бегать по вагонам. Но сотрудникам ведомства все же удалось его задержать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Мужчину сняли с поезда и доставили в отдел судебных приставов по Прикубанскому округу, на встречу с дознавателем в рамках уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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