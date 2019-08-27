Дело экс-вице-губернатора Кубани Юрия Гриценко начнут слушать заново

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-27T11:58:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре Ленинский районный суд повторно начал рассмотрение дела в отношении экс-вице-губернатора Юрия Гриценко. Кроме него, на скамье подсудимых экс-директор бюджетного учреждения «Краснодаркрайгосэкспертиза» Людмила Панкратова и его помощник Роман Щедров. Их обвиняют в пособничестве совершенному преступлению.

Ленинский районный суд Краснодара провел первое заседание по уголовному делу бывшего вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Дело рассматривает новая судья Диана Беляк. Герман Лоншаков, который председательствовал в процессе почти год перешел на работу в Четвертый кассационный суд.

Гриценко обвиняют в хищении денег, выделенных на строительство перинатального центра в Сочи. По версии обвинения, у «Краснодаркрайгосэкспертизы» изъяли 200 миллионов рублей, предназначенных для для возведения учреждения, и перечислили на счет в Кубанский универсальный банк, который после этого выдал кредит на 175 миллионов рублей застройщику центра. С 27 октября 2016 года банк лишился лицензии.

Гриценко вменяют незаконное получение муниципального земельного участка площадью два гектара в поселке Березовом. Чиновник и его родственники якобы оформили право собственности на незавершенные объекты недвижимости, а затем с нарушением закона приватизировали участки под строениями.

Следующее судебное слушание по делу Юрия Гриценко, Романа Щедрова и Людмилы Панкратовой пройдет 5 сентября.

ТАКЖЕ

Бывшему вице-губернатору Кубани Гриценко продлили домашний арест

Дома он будет находиться еще два месяца‍ (читать далее)

В Краснодаре продолжатся слушания уголовного дела бывшего вице-губернатора Гриценко

Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий (читать далее)

Губернатор Кубани уволил своего зама Юрия Гриценко

Его подозревают в нецелевом использовании бюджетных денег (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU