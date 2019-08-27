2019-08-27T11:45:13+03:00
Происшествия

В Краснодаре полицейский сбил женщину и скрылся с места ДТП

А на следующий день сам пришел с повинной
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре полицейский сбил женщину и скрылся с места ДТПВ Краснодаре полицейский сбил женщину и скрылся с места ДТП
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В Краснодаре 21 августа в 22:10 на пересечении улиц Уральской и Тюляева произошло дорожно-транспортное происшествие.

Заместитель начальника ОУР ОМВД России по Динскому району ехал на автомобиле Volkswagen Bora, при повороте направо с крайне левого ряда, он не уступил дорогу и влетел в мото Yamaha. Транспортом управляла 24-летняя жительница Красноармейского района.

Мужчина, не оказав девушке первую помощь, скрылся с места аварии в неизвестном направлении. Потерпевшая же слетела с мотто и ударилась головой об асфальт. Скорую ей вызвали случайные свидетели происшествия.

В 23:00 ее доставили в ККБ-1 Краснодара. Здесь ее обследовали врачи и поставили диагноз: черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные переломы. После ее немедленно положили в больницу для дальнейшего лечения. О том, что в учреждение попала девушка после ДТП, дежурная медсестра сообщила в полицию.

- В 19:30 22 августа сам виновник ДТП явился в ОБ ДПС УМВД России по Краснодару. За то, что он никому не сообщил об аварии и оставил место происшествия, на него завели административный материл по ст.12.27 ч.2 (Оставление места ДТП), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Начальником ОМВД России по Динскому району назначил проведение служебной проверки по данному противоправному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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