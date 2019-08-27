Где жить семьям с детьми в Краснодаре?

СЕГОДНЯ 12:22 2019-08-27T12:22:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Значительный прирост рождаемости сыграл свою роль – мест в уже имеющихся школах и садиках для детей не хватает. Вся надежда остается только на власти и добросовестных застройщиков, которые возводят сразу всю необходимую инфраструктуру в жилых массивах. Этим похвастаться могут далеко не все, однако примеры комплексной застройки есть – в Краснодаре таким ярким представителем является микрорайон «Губернский».

В прошлом году, 1 сентября здесь открыла свои двери школа для 1550 ребят, возведенная силами группы компаний «ЮгСтройИнвест». В тот же день, о ней услышали во всем крае, ведь она не только стала самой в городе, но и смогла принять рекордные 22 первых класса.

Как отмечалось ранее, это учебное заведение задало высокую планку всей образовательной системе Кубани. Здесь есть и оснащенные по последнему слову техники кабинеты и лаборатории, 3 современных спортзала, творческие мастерские, а также хореографический зал. Большой стадион с натуральным покрытием, оборудованный тренажерный зал и уютная, облагороженная территория. Актовый зал оснащен гримерными и режиссерскими комнатами. Системе безопасности также уделено большое внимание: в новой школе установлено 140 камер видеонаблюдения и система смс-оповещения для родителей.

«Нам было важно найти микрорайон, откуда не придется возить детей через весь город. Мы с женой решили – все для жизни должно быть рядом. Живем в «Губернском» уже второй год, чему несказанно рады, – рассказывает житель микрорайона Илья Луговой. – Младший ребенок ходит в садик, а старший в прошлом году перешел в новую школу. Сказать, что он в восторге – ничего не сказать. Она современная, оснащенная по последнему слову техники. Есть даже кабинет робототехники и прекрасный стадион с натуральным покрытием. Все лето тренировался на этом поле, а мы были за него спокойны».

«ЮгСтройИнвест» создал все условия в микрорайоне, чтобы жить было удобно каждому. Это один из немногих застройщиков, для которых социальная ответственность – не пустой звук. Так, помимо необходимого благоустройства, в «Губернском» есть школа, два детских садика, один из которых с ясельными группами и совсем скоро сможет принимать малышей начиная с 2х месяцев. Кроме того, в ближайшем будущем начнется работа еще над одним садиком и поликлиникой. Таким образом, здесь будет основан целый социальный кластер для жителей микрорайона. С таким подходом застройщика, у жителей «Губернского» никогда не возникнет проблем с решением – куда отдать ребенка и как максимально эффективно распланировать день, ведь все необходимое для жизни есть рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU