Общественники оценили качество реализации дорожного нацпроекта на Кубани

СЕГОДНЯ 12:37 2019-08-27T12:37:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Активисты Общероссийского народного фронта оценили ремонт дорог в крае. Они ведут масштабный мониторинг трасс, обновляемых по национальному проекту. Чтобы проконтролировать его выполнение, после сдачи объектов также проведут рейды.

- В этом году в рамках нацпроекта обновят 134 полотна в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях, а также на трассах регионального значения. Объем работ выполнен уже более чем на 90 процентов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Балицкий, что качество работ при проведении ремонта дорог заметно улучшилось. Иногда не хватает дорожных знаков или их плохо видно из-за веток деревьев. Это сильно влияет на обеспечение безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU