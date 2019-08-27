2019-08-27T12:58:15+03:00
Общество

Геленджик отметил 188-й день рождения

Праздничная программа «Под светом счастья маяка» прошла на 9 площадках
Нина КУРЯШКИНА
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На два дня курортный центр превратился в непрекращающийся карнавал с музыкальными программами, трюками канатоходцев, молодежным флешмобом, фестивалями, конкурсами, массовыми танцплощадками и спортивными турнирами.

Кульминацией праздника стал вечерний концерт на Центральной площади, посвященный 188 годовщине образования города-курорта. Название празднику «Под светом счастья маяка» дал знаменитый геленджикский маяк, чье 120-летие совпало с днем рождения города.

Жителей и гостей курорта поздравили вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец, глава Геленджика Алексей Богодистов и председатель городской Думы Михаил Димитриев.

День рождения – это всегда подведение итогов. Поэтому глава Геленджика рассказал о достижениях и планах по развитию курортного центра.

- Главным достижением за текущий год стало повышение инвестиционной привлекательности города. Благодаря этому в Геленджике появляются новые парки, скверы, кафе, культурные объекты. Кроме того, мы стремимся раздвинуть границы курортного сезона и сделать Геленджик центром событийного туризма. Начало уже положено – впервые за всю историю существования курорта у нас запланирован официальный бархатный сезон с мероприятиями, которые также проходят впервые, но, вполне возможно, станут одной из многочисленных праздничных традиций нашего региона и сделают его еще более привлекательным для гостей в любое время года, - подчеркнул Алексей Богодистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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