Аллея трудовой славы Геленджика увеличилась на 20 имен

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-27T13:00:45+03:00

Церемония награждения лучших жителей и трудовых коллективов прошла на сцене городского Дворца культуры, искусства и досуга

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Торжественное мероприятие состоялось в рамках празднования 188-й годовщины со дня образования Геленджика и 120-летия городского маяка.

Поздравить лучших работников предприятий и коллективы пришли глава Геленджика Алексей Богодистов, председатель городской Думы Михаил Димитриев, депутат Госдумы, Герой труда Кубани Владимир Синяговский.

В этот раз свидетельства о занесении на Аллею трудовой славы из рук главы города получили 10 горожан и столько же трудовых коллективов.

Кроме того, наградное свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования город-курорт Геленджик» и знак отличия вручили геленджичанам Сергею Озерову и Александру Алексееву.

- Ваш самоотверженный труд стал огромным вкладом в развитие нашего любимого города. Все вы работаете в разных сферах, но вместе создаете неповторимый и гармоничный облик нашего курорта. Занесение на Аллею трудовой славы имен – это хорошая возможность выразить благодарность за работу нашим лучшим горожанам, которыми будут гордиться многие поколения геленджичан, - отметил Алексей Богодистов.

Празднования Дня города продолжила концертная программа группы «Фабрика» на Центральная площадь и красочный фейерверк над Геленджикской бухтой.

ИСТОЧНИК KP.RU