Аллея трудовой славы Геленджика увеличилась на 20 имен
Торжественное мероприятие состоялось в рамках празднования 188-й годовщины со дня образования Геленджика и 120-летия городского маяка.
Поздравить лучших работников предприятий и коллективы пришли глава Геленджика Алексей Богодистов, председатель городской Думы Михаил Димитриев, депутат Госдумы, Герой труда Кубани Владимир Синяговский.
В этот раз свидетельства о занесении на Аллею трудовой славы из рук главы города получили 10 горожан и столько же трудовых коллективов.
Кроме того, наградное свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования город-курорт Геленджик» и знак отличия вручили геленджичанам Сергею Озерову и Александру Алексееву.
- Ваш самоотверженный труд стал огромным вкладом в развитие нашего любимого города. Все вы работаете в разных сферах, но вместе создаете неповторимый и гармоничный облик нашего курорта. Занесение на Аллею трудовой славы имен – это хорошая возможность выразить благодарность за работу нашим лучшим горожанам, которыми будут гордиться многие поколения геленджичан, - отметил Алексей Богодистов.
Празднования Дня города продолжила концертная программа группы «Фабрика» на Центральная площадь и красочный фейерверк над Геленджикской бухтой.
ИСТОЧНИК KP.RU