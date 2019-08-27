2019-08-27T13:02:37+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина ограбил бывшую сожительницу

Он выхватил из ее рук телефон и убежал
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре мужчина ограбил бывшую сожительницуВ Краснодаре мужчина ограбил бывшую сожительницу
Изменить размер текста:

В дежурную часть полиции Прикубанского округа Краснодара обратилась местная жительница. Она рассказал, что на улице Авиагородок возле подъезда дома она поругалась с бывшим сожителем. Мужчина неожиданно вырвал из ее рук мобильный и убежал.

Вскоре задержали 35-летнего местного жителя. Краснодарец признался, что телефон сдал в ломбард. За него он получил около трех тысяч рублей. Правоохранители изъяли мобильный и вернули его законной владелице.

- На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж), ему грозит до 4 лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Туапсинском районе задержали домушника. Парень похитил два кольца стоимостью 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи перевернулась фура с арбузами и перекрыла трассу
В Темрюке 10-летний мальчик хотел станцевать лезгинку, но попал на больничную койку
Аллея трудовой славы Геленджика увеличилась на 20 имен
Геленджик отметил 188-й день рождения
Общественники оценили качество реализации дорожного нацпроекта на Кубани
Где жить семьям с детьми в Краснодаре?
Краснодар чистят от «визуального мусора» и незаконной рекламы
В Краснодаре владельцев, которые не убирают участки от амброзии, будут жестче наказывать
В Краснодаре полицейский сбил женщину и скрылся с места ДТП
Дело экс-вице-губернатора Кубани Юрия Гриценко начнут слушать заново
В Краснодарском крае завершилась экспедиция «Кубанская кругосветка»
В Краснодаре сняли с поезда неплательщика по алиментам
В одной из старейших гимназий Краснодара завершают комплексное обновление
В Сочи житель ближнего зарубежья заказал поджог одного из местных кафе
В Туапсинском районе задержали домушника
В Краснодаре иномарка сбила двух пешеходов, которые перебегали дорогу на красный свет
В Сочи подростки обкидывали камнями поезд и разбили лобовое стекло локомотива
Температура воды в Черном море 27 августа 2019 года: в Сочи и Туапсе комфортнее всего купаться
Краснодарские врачи спасли парня с тяжелой формой панкреатита
Восемь промышленных предприятий Краснодарского края получат субсидии из бюджета