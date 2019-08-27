В Краснодаре мужчина ограбил бывшую сожительницу

СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-27T13:02:37+03:00

Он выхватил из ее рук телефон и убежал

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В дежурную часть полиции Прикубанского округа Краснодара обратилась местная жительница. Она рассказал, что на улице Авиагородок возле подъезда дома она поругалась с бывшим сожителем. Мужчина неожиданно вырвал из ее рук мобильный и убежал.

Вскоре задержали 35-летнего местного жителя. Краснодарец признался, что телефон сдал в ломбард. За него он получил около трех тысяч рублей. Правоохранители изъяли мобильный и вернули его законной владелице.

- На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж), ему грозит до 4 лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Туапсинском районе задержали домушника. Парень похитил два кольца стоимостью 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU