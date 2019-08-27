2019-08-27T13:23:51+03:00
Происшествия

В Темрюке 10-летний мальчик хотел станцевать лезгинку, но попал на больничную койку

Сейчас за его состоянием следят врачи
Александра ПОДУШКО
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В Темрюке 10-мальчик хотел станцевать лезгинку, но попал на больничную койкуВ Темрюке 10-мальчик хотел станцевать лезгинку, но попал на больничную койкуФото: Архив "КП"
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В Сочи 23 августа 2019 года в центральную районную больницу поступил мальчик 2009 года рождения. Об этом в правоохранительные органы сообщила дежурная медсестра.

- Ребенка отправили на обследование. Врачи поставили ему диагноз: черепно-мозговая травма, закрытая травма головного мозга, травма шейных позвонков, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции начали выяснять обстоятельства дела. Оказалось, что ребенок, проживающий в Новом Уренгое, приехал на Кубань, чтоб отдохнуть. Он остановился в базе отдыха «Искра». Здесь во время одного из мероприятий он хотел показать мастер-класс по лезгинке. Но мальчик так увлекся процессом, сильно закружился в танце, споткнулся и упал.

Сотрудники базы отдыха вызвали скорую. Сейчас ребенок лечится и идет на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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