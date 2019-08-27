В Сочи перевернулась фура с арбузами и перекрыла трассу
В Сочи 27 августа около 03:00 между поселками Лоо и Дагомыс на трассе перевернулась груженая арбузами фура. Перед поселком Дагомыс водитель грузовика он не справился с управлением и съехал с дороги. Грузовик опрокинулся.
- Машина перекрыла движение и на месте аварии собралась многокилометровая пробка в обоих направлениях. Видео в социальные сети выложили очевидцы ЧП. На месте ДТП было организовано реверсивное движение. Сейчас оно восстановлено в полном объеме, - сообщает «Регион Online».
В аварии серьезно никто не пострадал. Но из-за ДТП по проезжей части разлилась солярка и покрытие стало очень скользким. Проехать было невозможно до самого утра. Дорожники посыпали песком асфальт и пытались автокраном поднять фуру.
В Сочи перевернулась фура с арбузами.Видео: vk.com/dtpsochi
ИСТОЧНИК KP.RU