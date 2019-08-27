В Сочи перевернулась фура с арбузами и перекрыла трассу

СЕГОДНЯ 13:40 2019-08-27T13:40:51+03:00

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В Сочи 27 августа около 03:00 между поселками Лоо и Дагомыс на трассе перевернулась груженая арбузами фура. Перед поселком Дагомыс водитель грузовика он не справился с управлением и съехал с дороги. Грузовик опрокинулся.

- Машина перекрыла движение и на месте аварии собралась многокилометровая пробка в обоих направлениях. Видео в социальные сети выложили очевидцы ЧП. На месте ДТП было организовано реверсивное движение. Сейчас оно восстановлено в полном объеме, - сообщает «Регион Online».

В аварии серьезно никто не пострадал. Но из-за ДТП по проезжей части разлилась солярка и покрытие стало очень скользким. Проехать было невозможно до самого утра. Дорожники посыпали песком асфальт и пытались автокраном поднять фуру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="396" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/728350" frameborder="0"></iframe> В Сочи перевернулась фура с арбузами.Видео: vk.com/dtpsochi

ИСТОЧНИК KP.RU