2019-08-27T13:40:51+03:00
Происшествия

В Сочи перевернулась фура с арбузами и перекрыла трассу

Авария спровоцировала пробку в сторону Дагомыса [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В Сочи 27 августа около 03:00 между поселками Лоо и Дагомыс на трассе перевернулась груженая арбузами фура. Перед поселком Дагомыс водитель грузовика он не справился с управлением и съехал с дороги. Грузовик опрокинулся.

- Машина перекрыла движение и на месте аварии собралась многокилометровая пробка в обоих направлениях. Видео в социальные сети выложили очевидцы ЧП. На месте ДТП было организовано реверсивное движение. Сейчас оно восстановлено в полном объеме, - сообщает «Регион Online».

В аварии серьезно никто не пострадал. Но из-за ДТП по проезжей части разлилась солярка и покрытие стало очень скользким. Проехать было невозможно до самого утра. Дорожники посыпали песком асфальт и пытались автокраном поднять фуру.

В Сочи перевернулась фура с арбузами.Видео: vk.com/dtpsochi

ИСТОЧНИК KP.RU

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