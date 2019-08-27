С чего начать инвестиционную стратегию, рассказали в «БКС Брокер»

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-27T14:13:16+03:00

Финансовые рынки год за годом становятся все более привлекательными для россиян, но пока еще рано говорить о том, что современный частный инвестор грамотно торгует на фондовых рынках, ведь в целом понимание стратегического планирования у многих отсутствуе

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Основные моменты при разработке своей инвестиционной стратегии – это выбор уровня рисков, инструментов, срока, валюты и способов их реализации.

- Стоит запомнить правило: чем выше доходность, тем выше и риск. Если хочется заработать 25% в рублях при безрисковой ставке 7%, то существует и вероятность убытка, - уверен эксперт по инвестиционным стратегиям «БКС Брокер» Всеволод Зубов.

Срок инвестирования зависит от того, через какой период нужны деньги. Когда есть такое понимание, то выбор инструментов значительно сужается. К примеру, на среднесрочный период можно рассмотреть активное управление на рынке акций, на долгосрочный –- разумнее вложиться в мировые экономики через индексы, а на годовой период – в облигации, подчеркивает эксперт «БКС Брокер».

Напомним, компания «БКС Брокер» входит в финансовую группу БКС, которая была основана в 1995 году уже многие годы остается лидером среди брокеров на Московской бирже.

ИСТОЧНИК KP.RU