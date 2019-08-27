2019-08-27T14:20:26+03:00
Общество

Полторы тысячи орлят услышат песни о Родине

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» пройдёт гала-концерт финалистов Детского конкурса военно-патриотической песни имени А.В. Александрова
/Иван Егоров
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Фото пресс-службы ВДЦ «Орлёнок».Фото пресс-службы ВДЦ «Орлёнок».
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27 августа в 20.00 в «Орлёнке» на большой сцене Амфитеатра состоится заключительный этап Всероссийского детско-юношеского вокально-музыкального конкурса военно-патриотической песни и танца имени А.В. Александрова в номинациях: лучшее выступление, лучший дуэт, приз зрительских симпатий, гран-при конкурса и специальный приз имени А.В. Александрова.

Ранее, в двух отборочных турах приняли участие свыше 300 одарённых мальчишек и девчонок из всех детских лагерей Центра. В финал конкурса прошли 13 исполнителей из Москвы, Белгорода, Твери, Кургана, Уфы, Читы, республик Тыва и Татарстан, Краснодарского края, Владимирской, Брянской, Смоленской и Оренбургской областей.

Под ведущей темой: «Всё начинается… с меня, моей семьи, моей малой Родины, России» ребята готовят для всех орлят большую концертную программу в которой расскажут о самом главном.

«Благодаря нашему плодотворному сотрудничеству с коллективом Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова, здесь в «Орлёнке», уже второй год подряд, мы узнаём о талантливых юных артистах со всей России и всячески стараемся поддержать их благородное желание и стремление исполнять композиции патриотической тематики» - подчеркнул директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Оценивать выступления финалистов будет профессиональное жюри из Детской школы-студии «Юные Александровцы» Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова: художественный руководитель Сергей Путилин, основатель и хормейстер Нина Путилина, хореограф Анна Михневич. В составе жюри также Заслуженный работник культуры России, лауреат Всероссийской профессиональной премии «Лучший хореограф театра масс», балетмейстер ВДЦ «Орлёнок» Анна Зенцова и Заслуженный работник культуры России, главный режиссёр ВДЦ «Орлёнок» Николай Зенцов.

В рамках проекта перед орлятами выступят воспитанники Детской школы-студии «Юные Александровцы» Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.

На Гала-концерте прозвучат песни: «Наш край – Россия», «Березонька», «Мама», «Танго победы», «Россия, будь всегда красивой» и др.

Организаторы: Департамент культуры Министерства обороны Российской Федерации, ВДЦ «Орлёнок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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