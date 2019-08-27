2019-08-27T14:25:04+03:00
Общество

Орлята на волнах «Детского радио»

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» подвели итоги программы «Детское радио в «Орлёнке»: смена юного радиожурналиста»
Иван Егоров
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Фото пресс-службы ВДЦ «Орлёнок»Фото пресс-службы ВДЦ «Орлёнок»
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Проект объединил ребят 7-10 лет, которые стали победителями конкурса на «Детском радио», а также детей, проявляющих интерес к радиожурналистике.

Всего за 21 день участники смены освоили программу «Школы юного радиожурналиста», в ходе которой научились превращать тексты в новость и читать их в эфире, вести репортажи с места событий, создавать собственные блоги, познакомились профессиональным оборудованием и программным обеспечением, а также получили представление, как работать с информацией и грамотно формулировать свои мысли.

В роли наставников ребят выступили ведущие «Детского радио».

«Проект «Детское радио в «Орлёнке» стал увлекательной образовательной площадкой для ребят младшего школьного возраста, он дал возможность юным орлятам почувствовать себя настоящими радиожурналистом. Ведь каждый день они выходили на волнах федерального радиоканала, а их голоса слышали миллионы людей! И это уже не игра, а воспитание ответственности за дело, которое тебе поручили. Уверен, те первичные навыки и знания, которые ребята приобрели в таком раннем возрасте, станут отличной основой для их дальнейшего развития», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Ярким событием этой смены для ребят стало проведение пресс-конференции с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анной Кузнецовой. Орлят интересовало, какие книжки Анна Юрьевна читает своим детям, какую радиопрограмму хотела бы вести, как уговорить маму завести котёнка и что омбудсмен скажет инопланетянам, если её захватят пришельцы.

Итогом проекта стал выпускной, на котором ребята получили сертификат о прохождении курса «Школы юного радиожурналиста».

Организаторы: Федеральная радиостанция «Детское радио», ВДЦ «Орлёнок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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