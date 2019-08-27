Бывший заместитель мэра Ростова возглавил Лазаревский район Сочи
В Сочи назначен новый глава Лазаревского района. Им стал Евгений Лебедев, который работал вице-мэром Ростова-на-Дону и курировал транспорт и дорожное хозяйство. До него Лазаревский район Сочи возглавлял Сергей Бражников, который покинул должность в конце августа.
Евгений Лебедев трудился в Ростове-на-Дону с 1985 года дирекции строящихся автодорог «Ростовавтодоре», поднялся по служебной лестнице от старшего инженера до заместителя директора.
С 2003 года на госслужбе, с 2010-го был замминистра транспорта Ростовской области, а с 2014-го года курировал дорожное хозяйство в должности заместителя главы администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU
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