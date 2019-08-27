Бывший заместитель мэра Ростова возглавил Лазаревский район Сочи

СЕГОДНЯ 14:48 2019-08-27T14:48:31+03:00

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В Сочи назначен новый глава Лазаревского района. Им стал Евгений Лебедев, который работал вице-мэром Ростова-на-Дону и курировал транспорт и дорожное хозяйство. До него Лазаревский район Сочи возглавлял Сергей Бражников, который покинул должность в конце августа.

Евгений Лебедев трудился в Ростове-на-Дону с 1985 года дирекции строящихся автодорог «Ростовавтодоре», поднялся по служебной лестнице от старшего инженера до заместителя директора.

С 2003 года на госслужбе, с 2010-го был замминистра транспорта Ростовской области, а с 2014-го года курировал дорожное хозяйство в должности заместителя главы администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU