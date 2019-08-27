2019-08-27T15:31:23+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали двух парней, которые изнасиловали девушку

Злоумышленников поймали полицейские с собакой
Александра ПОДУШКО
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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20 августа 32-летняя девушка возвращалась домой в поселок Калинино через поле. За ней увязались два парня. Они начали приставать к ней. Несчастная ничего не могла сделать против двоих крепких парней, они напали на нее и в течение часа насиловали.

Только через день потерпевшая пришла в себя и пошла в полицию. Здесь она написала заявление и описала возможных преступников. Полицейские приступили к расследованию всех обстоятельств дела. Они отправились на место происшествия, где с собаками прочесали местность.

Девушка возвращалась домой, когда на нее напали отморозки

Девушка возвращалась домой, когда на нее напали отморозки

- Вскоре в поселке Калинино задержали подозреваемых в изнасиловании 32-летней женщины. Ими оказались два 21-летних парня, зарегистрированных в Адыгее в Майкопском районе. Один из них уже сидел в тюрьме и значится в федеральном розыске, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

На злоумышленников завели уголовные дела по ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"). Сейчас решатся вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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