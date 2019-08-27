2019-08-27T15:41:32+03:00
Общество

В Сочи турист из Орла потребовал вернуть деньги за билет в «Комнату страха» из-за того, что его дочь испугалась

В конфликт пришлось вмешаться полицейским
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Ребенок испугался в комнате страхаРебенок испугался в комнате страха
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Семья из Орла с десятилетней дочерью Евгенией (имя изменено) проводила отличный отпуск на Черноморском побережье. Супруги остановились в одном из гостевых домов в центре Лазаревского совсем рядом с парком культуры и отдыха и недалеко от моря.

Вечером девочка с родителями гуляла по парку, ела сладкую вату и каталась на аттракционах. Внимание ребенка привлекла и «Комната страха», которая пользуется большой популярностью у детей в Лазаревском.

Родители заплатили в кассу 250 рублей и стали ждать ребенка. Но уже через несколько секунд Женя выскочила из лабиринта в слезах, ребенок был явно напуган. Пока мать успокаивала ее, отец пошел в кассу с требованием вернуть деньги, ведь девочка провела в комнате меньше минуты.

- Посмотрите, как она напугана! – негодовал отец.

- Но это же комната страха, что вы хотели?! - парировала кассир, наотрез отказавшись возвращать деньги.

В итоге в конфликт пришлось вмешаться полиции, которую вызвал отец. Сотрудник правоохранительных органов призвал стороны успокоиться и решить ситуацию мирно. В итоге кассир согласилась вернуть деньги, но у отдыхающих настроение было явно испорчено в этот вечер.

Кстати, судя по отзывам в Сети, это не первый подобный случай. Не все дети могут дойти до конца лабиринта страха, поэтому всю ответственность организаторы возлагают на родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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