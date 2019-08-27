2019-08-27T17:57:13+03:00
Общество

На Кубани запретили кататься на опасных для жизни аттракционах

Проверку провели представители надзорных ведомств
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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На Кубани сотрудники прокуратуры вместе с представителями регионального министерства по ГО и ЧС, по инициативе активистов ОНФ проверили более 120 детских аттракционов, работающих в Краснодаре, Ейске, Тимашевске и Сочи.

- В краевой столице и Тимашевске были выявлены нарушения. По решению суда аттракционы закрыли до их устранения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Чаще всего у владельцев аттракционов не было журнала учета ежедневного допуска к эксплуатации, инструкции по безопасному поведению на нем, также, ради экономии, часто нанимался один человек, который одновременно работал на нескольких машинах. Если говорить о владельцах надувных конструкций и батутов, то их регулярно забывали закреплять надлежащим образом.

Напомним, приток туристов в Краснодарский край растет год от года. Чтобы отдыхающие не скучали, а отрасль продолжала развиваться, в регионе открывают новые экскурсионные маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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