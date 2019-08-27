2019-08-27T16:20:47+03:00
Общество

Будущие военные летчики принесут присягу в Краснодаре

Мероприятие пройдет на территории Высшего авиационного училища имени Серова
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Курсанты краснодарского Высшего авиационного училища имени Серова 31 августа 2019 года примут присягу. Доступ на церемонию будет открыт для всех желающих.

- В 2019 году в ряды армии Российской Федерации вступили 286 курсантов. 15 из них – представительницы прекрасного пола, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

С момента поступления в училище молодые люди проходили испытания общевойсковой подготовкой. Курсанты учили Устав, занимались огневой и строевой подготовкой. Затем теорию закрепили на практике во время полевых сборов.

Стоит добавить, что из стен Высшего авиационного училища имени Серова за время его существования вышли более 27 тыс. специалистов. Из них около 15 тыс. — для зарубежных стран. Также среди выпускников учебного заведения есть пять дважды Героев Советского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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