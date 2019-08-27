Сочи ставит рекорды по росту цен на жилье

СЕГОДНЯ 16:54 2019-08-27T16:54:01+03:00

За полтора года стоимость квадратного метра в новостройках курорта выросла на 22%

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Сочи стал рекордсменом по росту цен на первичное жилье. Он уступил лишь Москве и Санкт-Петербургу. За полтора года «квадрат» в новостройках курорта подорожал на 22%.

- В данный момент за 1 квадратный метр в новой квартире Сочи, в среднем, просят 136 600 рублей. Это – своеобразный рекорд с момента начала существования рынка, - пишет Юг Times со ссылкой на данные консалтинговой компании.

Наибольший рост показало жилье стандартного и комфортного классов. А вот объекты бизнес-класса выросли в цене незначительно.

Главными причинами роста цен на первичную недвижимость специалисты называют, прежде всего, новые правила для девелоперов, согласно которым, они должны размещать средства дольщиков на эскроу-счетах, а возводить дома за свой счет или используя заемные средства банков. Аналитики предрекают дальнейший рост цен на «первичку», а также снижение покупательского спроса на такое жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU