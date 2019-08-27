2019-08-27T17:15:42+03:00
Происшествия

В Сочи «разборки» из-за гаража закончились стрельбой

Полиция проводит проверку по данному факту
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Житель Сочи обратился в полицию с заявлением, что пятеро неизвестных пытаются снести принадлежащий ему гараж. Крепкие парни угрожали мужчине расправой, а также нанесли легкие телесные повреждения его дочери.

- Как установили сотрудники полиции, заявитель, после нападения на его дочь, вынес из дома охотничье пневматическое ружье и произвел несколько выстрелов в зачинщика конфликта – уроженца республики Абхазия. В результате его госпитализировали с ранением в плечо, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В ходе осмотра места происшествия были изъяты стрелянные гильзы и резиновые пули. Также правоохранители приобщили к материалам дела пневматическое охотничье ружье, на которое у заявителя имеется разрешение.

Стоит добавить, что потерпевшему оказали амбулаторную помощь, заявления в полицию от него не поступала. В данный момент по данному факту проводится проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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