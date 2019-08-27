2019-08-27T17:45:14+03:00
Происшествия

Нажива – ничто, жажда – все: в Краснодаре вор украл 300 литров домашнего компота

Ущерб оценивается в несколько тысяч рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: Arkadiusz FAJER/PhotoXPress.ruФото: Arkadiusz FAJER/PhotoXPress.ru
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В Краснодарскую полицию обратилась жительница поселка Октябрьского с заявлением о краже. По ее словам кто-то проник в принадлежащее ей подвальное помещение и украл домашние заготовки.

- В ходе проверки по данному заявлению полицейские установили, что подвал находится в 250 метрах от дома, где проживает заявительница. Злоумышленник взломал навесной замок, проник в помещение и вынес оттуда 100 3-литровых банок домашнего компота, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Потерпевшая оценила ущерб в 7 тысяч рублей. В данный момент полиция ищет похитителя компота и его сообщников, так как трудно поверить, что один человек мог сразу вынести, а главное выпить столько жидкости, пусть даже и очень вкусной.

Напомним, в Краснодаре мужчина ограбил бывшую сожительницу. Он выхватил из ее рук телефон и убежал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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