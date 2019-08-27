2019-08-27T17:55:14+03:00
Происшествия

В Новороссийске студент морского университета совращал восьмиклассницу

Об этом в полицию сообщил отец девочки
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Молодому человеку грозит реальный срокМолодому человеку грозит реальный срокФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В Новороссийске отец восьмиклассницы сообщил, что в отношении его дочери совершены развратные действия. Инцидент произошел днем около одного из домов на Мысхакском шоссе.

Выяснилось, что над 14-летней девочкой надругался 17-летний второкурсник Государственного морского университета. Отец пострадавшей, оказавшийся юристом, не стал учинять расправу и вызвал полицию.

- Парень был сразу же задержан и передан в СУ СК по Новороссийску, - сообщил «КП-Кубань» источник, близкий к следствию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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