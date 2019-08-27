В Новороссийске студент морского университета совращал восьмиклассницу
Об этом в полицию сообщил отец девочки
Молодому человеку грозит реальный срокФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В Новороссийске отец восьмиклассницы сообщил, что в отношении его дочери совершены развратные действия. Инцидент произошел днем около одного из домов на Мысхакском шоссе.
Выяснилось, что над 14-летней девочкой надругался 17-летний второкурсник Государственного морского университета. Отец пострадавшей, оказавшийся юристом, не стал учинять расправу и вызвал полицию.
- Парень был сразу же задержан и передан в СУ СК по Новороссийску, - сообщил «КП-Кубань» источник, близкий к следствию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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