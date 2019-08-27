2019-08-27T17:55:30+03:00
Общество

В Краснодаре усилят меры безопасности в День города

Гуляния в краевой столице продлятся два дня
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Краснодар отметит свой 226 день рождения. Праздничные мероприятия пройдут 21 и 22 сентября 2019 года.

- В эти дни краснодарская полиция перейдет на усиленный режим несения службы. Все места массового скопления граждан обследуют кинологи, а во время праздника будут патрулировать наряды силовиков, вместе с казаками и народными дружинниками, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что ежегодно День города отмечают порядка 100 тысяч жителей и гостей краевой столицы. В данный момент составляется подробный план праздничных мероприятий, который затем передадут полицейским для согласования.

По предварительным данным, основные праздничные мероприятия будут проходить в течении двух дней на Главной городской площади. Здесь запланированы концерты и фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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