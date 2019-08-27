2019-08-27T18:48:20+03:00
Общество

На Кубани в День знаний учеников примут семь школ

Их возведение является приоритетным для региона
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/495619/Фото: admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/495619/
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В Краснодарском крае в 2019 году в День знаний свои двери распахнут семь новых школ. Благодаря этому в регионе появится свыше 6 тысяч новым учебных мест.

- Самые большие школы возвели в наиболее населенных микрорайонах Краснодара – Восточно-Кругликовском и Московском. Они рассчитаны на 1550 учеников в одну смену, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, в региональном центре возвели две пристройки: к гимназии № 23 и поселке Пригородном. Они рассчитаны на 400 мест каждая. Также новые школы отроются в Славянске-на-Кубани на 825 мест и в Динском районе – на 1100 мест.

В Примоско-Ахтарске на месте старого образовательного 0443реждения, которое снесли из-за аварийного состояния, возвели современный корпус на 350 учеников в смену. При этом его укомплектовали самым современным оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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