Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин побывал в подшефном детском доме в Сочи

СЕГОДНЯ 19:26 2019-08-27T19:26:04+03:00

Здесь ведут сопровождение сирот с поражением ЦНС и психики

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В Сочи работает Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики №2. Здесь оказывают помощь малышам до 3-х лет.

- Наши сотрудники уже много лет оказывают шефскую помощь маленьким пациентам медицинского учреждения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В гости к работникам Дома ребенка и маленьким пациентам 27 августа 2019 года приехал Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Вместе с ним были и сотрудники кубанского следственного управления.

- Они осмотрели медучреждение, обсудили методы реабилитации находящихся здесь 22 детей, а также обсудили с персоналом дальнейшее взаимодействие и первоочередные потребности малышей, - пишет пресс-служба Следственного комитета России.

Стоит отметить, что Александр Бастрыкин старается посещать подшефный Дом ребенка во время каждого своего визита в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU