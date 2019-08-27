Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин побывал в подшефном детском доме в Сочи
В Сочи работает Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики №2. Здесь оказывают помощь малышам до 3-х лет.
- Наши сотрудники уже много лет оказывают шефскую помощь маленьким пациентам медицинского учреждения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В гости к работникам Дома ребенка и маленьким пациентам 27 августа 2019 года приехал Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Вместе с ним были и сотрудники кубанского следственного управления.
- Они осмотрели медучреждение, обсудили методы реабилитации находящихся здесь 22 детей, а также обсудили с персоналом дальнейшее взаимодействие и первоочередные потребности малышей, - пишет пресс-служба Следственного комитета России.
Стоит отметить, что Александр Бастрыкин старается посещать подшефный Дом ребенка во время каждого своего визита в Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU