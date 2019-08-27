В краснодарском парке появились объявления о травле собак

СЕГОДНЯ 19:50 2019-08-27T19:50:11+03:00

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В Чистяковской роще Краснодара прохожие заметили странные объявления. Они появились на столбах 26 августа 2019 года. В тексте отдыхающих предупреждают, что из-за участившихся нападений собак на территории зоны отдыха будет проводиться их потравка. При этом данный текст подписан «Администрация парка». При этом, в руководстве МУП «Парки, инвестиции и туризм» сообщили, что эти объявления не размещали, а также не травили животных и не собирались этого делать. Дирекция парка написала заявление в полицию.

- Сейчас устанавливается личность расклейщика объявлений. По данному факту проводится проверка, пишет РИА «Регион online» со ссылкой на руководителя пресс-службы Управления МВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Стоит отметить, что информация о «живодерских» объявлениях быстро вызвала резонанс в городских пабликах в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU