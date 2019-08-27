2019-08-27T20:18:30+03:00
Общество

В Новороссийске 9-летняя девочка отдала подаренные на день рождения 5000 рублей на корм бездомным щенкам

Но ее обманули и потратили всю сумму на бургеры
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Александр ГЛУЗФото: Александр ГЛУЗ
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Курьезная история произошла в Новороссийске. На улице гуляла 9-летняя Катя (имя изменено - Авт.). К ней подошли мальчик и девочка с щенками на руках и попросили денег им на корм.

Кате стало жалко бездомных песиков, потому она сбегала домой и взяла все деньги, подаренные ей на день рождения. Затем вернулась и достала 200 рублей. Ребята сказали, что такой суммы на 10 щенков будет мало. Тогда Катя открыла сумку и показала все деньги, какие она взяла с собой. В этот момент девочка с щенком в руках увидела в сумочке 5-тысячную купюру и вынула ее.

- Моя дочь приучена с детства помогать животным и мы часто подбираем на улице котов и собак, лечим, кормим, переводим средства в приюты. Поэтому для нее стыдно было просить назад эти деньги, - рассказывала мама Кати правоохранителям. - К тому же дети сразу убежали с деньгами в руках.

Когда вечером школьница рассказала о произошедшем матери, то женщина бросилась искать тех подростков, что взяли деньги. Оказалось, что действовали они вчетвером. Тысячу рублей они потратили на поводки для собак, а оставшуюся сумму разделили между собой.

Как выяснила сама мама Кати, дети потратили деньги на бургеры и картошку фри. Лишь одна девочка купила корм для щенков.

- Нашла всех детей и их родителей. Со всеми родителями пообщалась, все оказались в курсе произошедшего, - продолжала женщина.

Средства они вернули, лишь мать одного из мальчиков попросила дать ей время. Родительница ждала, но в итоге не выдержала и обратилась в полицию.

- Прошу поговорить с мамой мальчика и дать мне письменный ответ, какое наказание она понесет за присвоение и растрату чужих денежных средств ее несовершеннолетним сыном, - написала в своем заявлении женщина. - Если гражданка не планирует отдать потраченные ее сыном чужие деньги, я буду подавать иск в суд.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сейчас правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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