На Кубани сахарные заводы переработали 2,2 миллиона тонн свеклы

СЕГОДНЯ 07:19 2019-08-28T07:19:22+03:00

В этом году в ремонт предприятий вложили около 2 миллиардов рублей

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С начала сезона заводы Краснодарского края переработали свыше 2,2 миллионов тонн свеклы, из которой получено 310 тысяч тонн сахара. По словам специалистов, в этом году комбинаты достигли высоких производственных показателей.

Как рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края, ежесуточно предприятия перерабатывают более 100 тысяч тонн сырья. Это во многом результат масштабной модернизации заводов. В текущем году в ремонт вложили около 2 миллиардов рублей.

В 2018 году регион произвел 1,3 миллион тонн сахара. В 2019 году планируется сохранить этот результат.

Напомним, на Кубани запретили кататься на опасных для жизни аттракционах. Проверку провели представители надзорных ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU