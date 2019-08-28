2019-08-28T07:37:12+03:00
Звезды

В Краснодаре откроется выставка «Последний солдат андеграунда»

Каждое воскресенье в 16:00 будет проходить кураторская экскурсия
Александра ПОДУШКО
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Фото: минкультуры краяФото: минкультуры края
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30 августа в художественном музее имени Коваленко откроется выставка, посвященная памяти представителя неофициального искусства Юга России второй половины XX века Евгения Сулеймановича Цея.

- Будут представлены работы разного периода художника. Экспозиция сформирована из картин, хранящихся в фондах Северокавказского филиала Государственного музея Востока, Краснодарского краевого художественного музея имени Коваленко, а также в частных собраниях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Кубани.

В работах нонконформиста собраны этнический колорит, мифология и театральной декоративность. Стилистическая полифония в творчестве варьируется от сюрреализма, экспрессионизма до примитивизма.

Выставка будет работать с 30 августа по 22 сентября по адресу: улица Красная, 15. Каждое воскресенье в 16:00 для желающих проведут кураторскую экскурсию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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