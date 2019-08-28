2019-08-28T08:50:46+03:00
Происшествия

В Новороссийске пес напал на 3-летнего мальчика

Ребенка отвезли в больницу
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Новороссийске пес напал на 3-летнего мальчикаВ Новороссийске пес напал на 3-летнего мальчикаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

12 августа в городскую больницу №1 Новороссийска привезли мальчика. Его лицо было в ранах, а на одежде кровь. В медучреждении мать ребенка рассказала, что на ее чадо напала собака. Об этом дежурная медсестра сообщила в правоохранительные органы.

- Мальчика обследовали врачи и поставили диагноз: рваная рана лица. Повреждение зашили хирурги. Сейчас за мальчиком присматривают врачи, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, ребенок гулял во дворе дома по улице Луначарского. Вдруг на него напала большая собака. Мать ребенка и очевидцы, которые пришли на помощь, оттащили животное от испуганного малыша. Пес быстро убежал. Они также вызвали скорую.

Скорее всего на ребенка напала большая дворняга, а так ли выяснят правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одном из кафе Краснодара мужчина ограбил нового знакомого
В Студенческом сквере Краснодара установят детский игровой комплекс «Лагуна»
В Краснодаре мастер по наращиванию ресниц пойдет под суд
В Тимашевском районе полицейские помогли мужчине с приступом эпилепсии
Отъезд туристов из Сочи спровоцировал на трассе А-147 многокилометровые пробки
В Белореченском районе злоумышленник пырнул девушку ножом в живот и изнасиловал
Температура воды в Черном море 28 августа 2019 года: в Адлере теплее, чем в Анапе
В Лабинском районе следователя, который подделал показания свидетеля, уволили
Губернатор поздравил кубанских ребят c победой в WorldSkills Russia
В Краснодаре откроется выставка «Последний солдат андеграунда»
На Кубани сахарные заводы переработали 2,2 миллиона тонн свеклы
В Новороссийске 9-летняя девочка отдала подаренные на день рождения 5000 рублей на корм бездомным щенкам