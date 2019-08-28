В Новороссийске пес напал на 3-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 07:58 2019-08-28T08:50:46+03:00

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12 августа в городскую больницу №1 Новороссийска привезли мальчика. Его лицо было в ранах, а на одежде кровь. В медучреждении мать ребенка рассказала, что на ее чадо напала собака. Об этом дежурная медсестра сообщила в правоохранительные органы.

- Мальчика обследовали врачи и поставили диагноз: рваная рана лица. Повреждение зашили хирурги. Сейчас за мальчиком присматривают врачи, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, ребенок гулял во дворе дома по улице Луначарского. Вдруг на него напала большая собака. Мать ребенка и очевидцы, которые пришли на помощь, оттащили животное от испуганного малыша. Пес быстро убежал. Они также вызвали скорую.

Скорее всего на ребенка напала большая дворняга, а так ли выяснят правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU