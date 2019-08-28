Губернатор поздравил кубанских ребят c победой в WorldSkills Russia
В Казани закончился 45 мировой чемпионат рабочих профессий. Поздравил ребят, взявших призы, губернатор Кубани в своем аккаунте в инстаграм.
Восемь представителей из Краснодарского края в составе сборной России показывали свое мастерство в различных областях. Семь из них взяли медали.
Глава края поздравил Александра Леушина с «золотом» в компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования». Артема Хасровьяна и Романа Сулайманова из Новороссийска за победу в номинации «Мобильная робототехника». Также «золото» в компетенции «Интернет вещей» взяли Анатолий Карман и Юрий Сачик. У Данила Ткалича и Петра Мичульский – серебряные медали.
- 45 чемпионат WorldSkills впервые прошел в России и СНГ. Более 1300 конкурсантов из 63 стран и регионов соревновались по 56 компетенциям. Оценивались мастерство, профессионализм и квалификация молодых специалистов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU