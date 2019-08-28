В Лабинском районе следователя, который подделал показания свидетеля, уволили

СЕГОДНЯ 08:33 2019-08-28T08:33:20+03:00

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Следователь Лабинского района занимался уголовным делом по статье 162 УК РФ по факту разбойного нападения, которое было возбуждено еще в мае прошлого года. Вскоре сотрудники СО ОМВД России заинтересовались им и взяли материалы на проверку.

- В ходе расследования в протоколах допросов 54-летнего свидетеля, проживающего в Краснодаре, обнаружилось, что подписи гражданина за 13 июля 2018 года отличатся от других, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Приказом начальника ОМВД России по Лабинскому району 23 мая следователя, занимающегося этим уголовным делом, уволили из органов внутренних дел по п.2 ч.2 статьи 82 ФЗ №342 «О службе в ОВД РФ». 22 августа материалы проверки для процессуального решения направили в Лабинский СУ СК по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU