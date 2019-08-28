Температура воды в Черном море 28 августа 2019 года: в Адлере теплее, чем в Анапе

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-28T08:48:24+03:00

А на Азовском побережье вода как парное молоко Фото: Архив "КП"

А на Азовском побережье вода как парное молоко

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«КП» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры воды в Черном и Азовском морях.

28 августа теплее всего плавать в Джубге - здесь вода прогрета до 26,7 градусов. В Сочи, Туапсе, Адлере чуть прохладнее – 26,6 градусов. В Новороссийске водичка как парное молоко – 26,1 градусов, а в Анапе до 25,5 градусов. В Геленджике также комфортно купаться 26,4 градуса.

Что же до Азовского моря, то в Приморско-Ахтарске водичка – 25 градусов. А в Ейске и Темрюке вода в море прогрелась до 25,5 градусов.

- На Черноморском побережье в среду без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха днем 28-33 градуса тепла, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU