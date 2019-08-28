В Белореченском районе злоумышленник пырнул девушку ножом в живот и изнасиловал

СЕГОДНЯ 09:06 2019-08-28T09:06:27+03:00

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23 августа в станице Пшехская неизвестный мужчина напал на 18-летнюю девушку. Она в 04:00 возвращалась домой на улицу Пушкина, когда к ней начал приставать злоумышленник. В такое время суток на улице никого не было, а отбиться самой у нее не получилось.

Неизвестный, чьи черты лица девушка плохо разглядела в темноте, пырнул ее ножом в живот, изнасиловал, а после скрылся с места происшествия. Об этом она сама рассказала полицейским.

Девушке помогли случайные прохожие, которые рано утром шли на работу, ей вызвали скорую. Потерпевшую доставили в приемное отделение центральной районной больницы. Ей поставили диагноз: ранение передней брюшной полости стенки с повреждением большого сальника, а также скопление крови в брюшной полости.

- Сейчас злоумышленника разыскивает полиция. Также было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU