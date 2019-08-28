2019-08-28T09:06:27+03:00
Происшествия

В Белореченском районе злоумышленник пырнул девушку ножом в живот и изнасиловал

Потерпевшую госпитализировали
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Белореченском районе злоумышленник пырнул девушку ножом в живот и изнасиловалВ Белореченском районе злоумышленник пырнул девушку ножом в живот и изнасиловалФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

23 августа в станице Пшехская неизвестный мужчина напал на 18-летнюю девушку. Она в 04:00 возвращалась домой на улицу Пушкина, когда к ней начал приставать злоумышленник. В такое время суток на улице никого не было, а отбиться самой у нее не получилось.

Неизвестный, чьи черты лица девушка плохо разглядела в темноте, пырнул ее ножом в живот, изнасиловал, а после скрылся с места происшествия. Об этом она сама рассказала полицейским.

Девушке помогли случайные прохожие, которые рано утром шли на работу, ей вызвали скорую. Потерпевшую доставили в приемное отделение центральной районной больницы. Ей поставили диагноз: ранение передней брюшной полости стенки с повреждением большого сальника, а также скопление крови в брюшной полости.

- Сейчас злоумышленника разыскивает полиция. Также было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одном из кафе Краснодара мужчина ограбил нового знакомого
В Студенческом сквере Краснодара установят детский игровой комплекс «Лагуна»
В Краснодаре мастер по наращиванию ресниц пойдет под суд
В Тимашевском районе полицейские помогли мужчине с приступом эпилепсии
Отъезд туристов из Сочи спровоцировал на трассе А-147 многокилометровые пробки
Температура воды в Черном море 28 августа 2019 года: в Адлере теплее, чем в Анапе
В Лабинском районе следователя, который подделал показания свидетеля, уволили
Губернатор поздравил кубанских ребят c победой в WorldSkills Russia
В Новороссийске пес напал на 3-летнего мальчика
В Краснодаре откроется выставка «Последний солдат андеграунда»
На Кубани сахарные заводы переработали 2,2 миллиона тонн свеклы
В Новороссийске 9-летняя девочка отдала подаренные на день рождения 5000 рублей на корм бездомным щенкам