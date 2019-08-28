Отъезд туристов из Сочи спровоцировал на трассе А-147 многокилометровые пробки

СЕГОДНЯ 09:20 2019-08-28T09:20:28+03:00

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К концу подходит сезон отпусков, а это значит, что туристы массово покидают курорты и возвращаются на авто домой. Еще во вторник пользователи в социальных сетях начали жаловаться на пробки на выезде из Сочи.

Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье», перегруженность трассы А-147 составила около 700 процентов. Туристов просят учитывать заполненность в дневное время дороги от микрорайона Мамайка до выезда в направлении Джубги.

Например, 26 августа на трассе А-147 Джубга - Сочи проехало 46 тысяч 707 автомобилей. Этот показатель превышает расчетную интенсивность для федеральных автомобильных дорог второй технической категории почти в восемь раз.

В ведомстве заверяют, что движение на этом участке дороги стабилизируется к началу осени.

ИСТОЧНИК KP.RU