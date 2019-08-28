2019-08-28T09:20:28+03:00
Общество

Отъезд туристов из Сочи спровоцировал на трассе А-147 многокилометровые пробки

Перегруженность трассы составила около 700 процентов
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Отъезд туристов из Сочи спровоцировал на трассе А-147 многокилометровые пробкиОтъезд туристов из Сочи спровоцировал на трассе А-147 многокилометровые пробки
Изменить размер текста:

К концу подходит сезон отпусков, а это значит, что туристы массово покидают курорты и возвращаются на авто домой. Еще во вторник пользователи в социальных сетях начали жаловаться на пробки на выезде из Сочи.

Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье», перегруженность трассы А-147 составила около 700 процентов. Туристов просят учитывать заполненность в дневное время дороги от микрорайона Мамайка до выезда в направлении Джубги.

Например, 26 августа на трассе А-147 Джубга - Сочи проехало 46 тысяч 707 автомобилей. Этот показатель превышает расчетную интенсивность для федеральных автомобильных дорог второй технической категории почти в восемь раз.

В ведомстве заверяют, что движение на этом участке дороги стабилизируется к началу осени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одном из кафе Краснодара мужчина ограбил нового знакомого
В Студенческом сквере Краснодара установят детский игровой комплекс «Лагуна»
В Краснодаре мастер по наращиванию ресниц пойдет под суд
В Тимашевском районе полицейские помогли мужчине с приступом эпилепсии
В Белореченском районе злоумышленник пырнул девушку ножом в живот и изнасиловал
Температура воды в Черном море 28 августа 2019 года: в Адлере теплее, чем в Анапе
В Лабинском районе следователя, который подделал показания свидетеля, уволили
Губернатор поздравил кубанских ребят c победой в WorldSkills Russia
В Новороссийске пес напал на 3-летнего мальчика
В Краснодаре откроется выставка «Последний солдат андеграунда»
На Кубани сахарные заводы переработали 2,2 миллиона тонн свеклы
В Новороссийске 9-летняя девочка отдала подаренные на день рождения 5000 рублей на корм бездомным щенкам