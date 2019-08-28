В Тимашевском районе полицейские помогли мужчине с приступом эпилепсии

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-28T09:35:54+03:00

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Сотрудники полиции совместно с казаками-дружинниками патрулировали территорию автовокзала Тимашевска. К ним подбежал местный житель который сообщил, что на остановке мужчине стало плохо, он упал на землю и начал задыхаться.

- Правоохранители быстро добежали до места ЧП, там они заметили потерпевшего. Они вызвали бригаду медиков и оказали первую доврачебную помощь. Мужчину перевернули на бок и зафиксировали, а после разжали челюсть и освободили дыхательные пути. Только после этого пострадавший пришел в сознание, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

46-летнего жителя станицы Медведовской госпитализировали в районную больницу.

- Главное было реагировать быстро, не упустить время и не дать мужчине задохнуться, - рассказывает Екатерина Романенко, одна из спасительниц мужчины, - и, конечно же, верно применить навыки первой доврачебной помощи, которым нас учат в рамках занятий по профессиональной подготовке.

Мужчину уже выписали домой. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU