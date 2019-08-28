2019-08-28T09:35:54+03:00
Происшествия

В Тимашевском районе полицейские помогли мужчине с приступом эпилепсии

Они вызвали бригаду медиков и оказали первую доврачебную помощь
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по краюФото: ГУ МВД по краю
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции совместно с казаками-дружинниками патрулировали территорию автовокзала Тимашевска. К ним подбежал местный житель который сообщил, что на остановке мужчине стало плохо, он упал на землю и начал задыхаться.

- Правоохранители быстро добежали до места ЧП, там они заметили потерпевшего. Они вызвали бригаду медиков и оказали первую доврачебную помощь. Мужчину перевернули на бок и зафиксировали, а после разжали челюсть и освободили дыхательные пути. Только после этого пострадавший пришел в сознание, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

46-летнего жителя станицы Медведовской госпитализировали в районную больницу.

- Главное было реагировать быстро, не упустить время и не дать мужчине задохнуться, - рассказывает Екатерина Романенко, одна из спасительниц мужчины, - и, конечно же, верно применить навыки первой доврачебной помощи, которым нас учат в рамках занятий по профессиональной подготовке.

Мужчину уже выписали домой. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одном из кафе Краснодара мужчина ограбил нового знакомого
В Студенческом сквере Краснодара установят детский игровой комплекс «Лагуна»
В Краснодаре мастер по наращиванию ресниц пойдет под суд
Отъезд туристов из Сочи спровоцировал на трассе А-147 многокилометровые пробки
В Белореченском районе злоумышленник пырнул девушку ножом в живот и изнасиловал
Температура воды в Черном море 28 августа 2019 года: в Адлере теплее, чем в Анапе
В Лабинском районе следователя, который подделал показания свидетеля, уволили
Губернатор поздравил кубанских ребят c победой в WorldSkills Russia
В Новороссийске пес напал на 3-летнего мальчика
В Краснодаре откроется выставка «Последний солдат андеграунда»
На Кубани сахарные заводы переработали 2,2 миллиона тонн свеклы
В Новороссийске 9-летняя девочка отдала подаренные на день рождения 5000 рублей на корм бездомным щенкам