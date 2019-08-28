В Краснодаре мастер по наращиванию ресниц пойдет под суд

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-28T10:00:52+03:00

После ее услуги у клиентки был химический ожог роговицы и конъюнктивит

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В Краснодаре в отношении 32-летней местной жительницы возбудили уголовное дело. Она подозревается в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителю (ч.1 ст.238 УК РФ).

В 2018 года женщина арендовала место в одном из салонов красоты на улице Восточно-Кругликовской. Она не была ИП и не могла оказывать платные услуги в сфере косметологии. Но девушку это не останавливало, и она работала мастером по наращиванию ресниц.

- Днем 27 июля к ней на процедуру пришла 45-летняя местная жительница. Подозреваемая, когда снимала ей ресницы, попала специальным гелем в глаз женщине. В результате потерпевшей был причинен легкий вред здоровья и повреждения в виде химического ожога роговицы и конъюнктивита, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU