2019-08-28T10:00:52+03:00
Происшествия

В Краснодаре мастер по наращиванию ресниц пойдет под суд

После ее услуги у клиентки был химический ожог роговицы и конъюнктивит
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре мастер по наращиванию ресниц пойдет под судВ Краснодаре мастер по наращиванию ресниц пойдет под судФото: Архив "КП"
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В Краснодаре в отношении 32-летней местной жительницы возбудили уголовное дело. Она подозревается в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителю (ч.1 ст.238 УК РФ).

В 2018 года женщина арендовала место в одном из салонов красоты на улице Восточно-Кругликовской. Она не была ИП и не могла оказывать платные услуги в сфере косметологии. Но девушку это не останавливало, и она работала мастером по наращиванию ресниц.

- Днем 27 июля к ней на процедуру пришла 45-летняя местная жительница. Подозреваемая, когда снимала ей ресницы, попала специальным гелем в глаз женщине. В результате потерпевшей был причинен легкий вред здоровья и повреждения в виде химического ожога роговицы и конъюнктивита, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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