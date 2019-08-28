В Студенческом сквере Краснодара установят детский игровой комплекс «Лагуна»

СЕГОДНЯ 10:12 2019-08-28T10:12:46+03:00

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В Краснодаре в Студенческом сквере меняют покрытие дорожек, сохраняя существующую планировочную структуру. В сквере также установят детскую и многофункциональную спортивную площадки.

- Сквер расположен в границах улиц Студенческой, Садовой, Кутовой и Бершанской в Пашковском жилом районе. Его площадь - 1,1 гектар. Уже заасфальтировали и оградили площадки, отреставрировали стенки по периметру сквера. Подходит к концу укладка тротуарной плитки. В сквере установили 53 светильника и 48 лавочек, сформировали газоны, смонтировали систему автоматического полива, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Здесь появится большой детский игровой комплекс «Лагуна» - с горками, тоннельным переходом и гимнастическими комплексами. Не забудут и про столы для настольного тенниса. Осенью высадят 50 деревьев - лип, сосен, магнолий и черемух, 4353 новых кустарника.

ИСТОЧНИК KP.RU