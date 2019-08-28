В одном из кафе Краснодара мужчина ограбил нового знакомого

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-28T10:34:19+03:00

Он украл у собутыльника сумку, часы и телефон

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41-летний местный житель обратился в дежурную часть Прикубанского округа Краснодара. Он рассказал, что распивал алкоголь с новым знакомым в одном из городских кафе. Когда новый знакомый ушел, потерпевший понял, что у него стащили сумку, часы и телефон.

Через несколько дней подозреваемого задержали. 45-летний краснодарец признался, что телефон сдал в комиссионный магазин, а часы продал случайному прохожему. Вырученные пять тысяч рублей уже потратил.

- В отношении местного жителя завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем), ему грозит до 5 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Напомним, в Краснодаре мужчина ограбил бывшую сожительницу. Он выхватил из ее рук телефон и убежал.

ИСТОЧНИК KP.RU