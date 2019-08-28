В Армавире пьяный водитель въехал в опору ЛЭП

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-28T11:12:42+03:00

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В Армавире 27 августа около двух часов ночи на улице Кирова произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 22-летний молодой человек, управляя автомобилем марки «ВАЗ 2109». Превысил скорость, не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и опору ЛЭП. Как установила экспертиза, он был пьян, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия 20-летняя пассажирка «Лады» с травмами была госпитализирована.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

С 2019 года в Краснодарском крае реализуется проект «Безопасность дорожного движения», главной задачей которой является снижение смертности в результате аварий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом. Уровень не должен к 2024 году превышать 5,43 человек на 100 тысяч населения.

ИСТОЧНИК KP.RU