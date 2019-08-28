На Кубани запустят второй автобусный тур по городам Боспорского царства
Автобусный тур пройдет по городам, включенным в межрегиональный туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства». Отдыхающие познакомятся с античной историей Краснодарского края, Республики Крым, Севастополя и Ростовской области.
Также во время экскурсии желающие увидят древние реликвии, продегустируют благородные напитки и национальные блюда, примут участие в мастер-классах по изготовлению амфор и изделий из глины.
- В тур поедут туристы из Краснодара, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Ростовской области, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Проект «Золотое кольцо Боспорского царства» был разработан Краснодарским краем и региональным отделением РГО. Он объединяет тематические морские и пешеходные маршруты, фестивали и праздники, выставки, конференции, яхтенную регату.
ИСТОЧНИК KP.RU