СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-28T11:37:35+03:00

На Кубани запустят второй автобусный тур по городам Боспорского царства

Старт будет дан в Геленджике 23 сентября

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Автобусный тур пройдет по городам, включенным в межрегиональный туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства». Отдыхающие познакомятся с античной историей Краснодарского края, Республики Крым, Севастополя и Ростовской области.

Также во время экскурсии желающие увидят древние реликвии, продегустируют благородные напитки и национальные блюда, примут участие в мастер-классах по изготовлению амфор и изделий из глины.

- В тур поедут туристы из Краснодара, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Ростовской области, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Проект «Золотое кольцо Боспорского царства» был разработан Краснодарским краем и региональным отделением РГО. Он объединяет тематические морские и пешеходные маршруты, фестивали и праздники, выставки, конференции, яхтенную регату.

ИСТОЧНИК KP.RU