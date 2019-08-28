2019-08-28T12:02:19+03:00
Здоровье

Успенском районе 31 августа пройдет «День здоровья»

Также врачи проведут диспансеризацию и профилактические медосмотры
Александра ПОДУШКО
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Успенском районе 31 августа пройдет «День здоровья»Успенском районе 31 августа пройдет «День здоровья»
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В Успенском районе накануне 1 сентября пройдет День здоровья под девизом «Дорогой знаний к здоровью на долгие годы». Его проведут 31 августа в селе Успенское, на базе поликлиники по Крупской, 35.

- На консультативно-диагностическом приеме можно будет получить рекомендации от врачей разных специальностей, в том числе терапевта и стоматолога. Все желающие смогут пройти диагностические исследования. Гражданам измерят артериальное давление, сделают флюорографию и маммографию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также планируется провести диспансеризацию и профилактические медосмотры, будут работать смотровые кабинеты и кабинет по отказу от курения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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