2019-08-28T13:18:58+03:00
Происшествия

В Краснодаре с крыши многоэтажки упал 20-летний парень

От полученных травм он погиб на месте
Александра ПОДУШКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Инцидент произошел в краевой столице утром 28 августа на улице Репина. По словам очевидцев, трое парней бегали по крыше многоэтакжки, один из них в какой-то момент, по всей видимости, потерял равновесие, сорвался с крыши, упал и погиб.

- Следователи устанавливают, при каких обстоятельствах умер 20-летний местный житель. По факту гибели молодого человека проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. После будет приятно процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в Армавире 27 августа около двух часов ночи на улице Кирова пьяный водитель въехал в опору ЛЭП. Пассажирка с травмами была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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