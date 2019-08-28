В Краснодаре с крыши многоэтажки упал 20-летний парень
Инцидент произошел в краевой столице утром 28 августа на улице Репина. По словам очевидцев, трое парней бегали по крыше многоэтакжки, один из них в какой-то момент, по всей видимости, потерял равновесие, сорвался с крыши, упал и погиб.
- Следователи устанавливают, при каких обстоятельствах умер 20-летний местный житель. По факту гибели молодого человека проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. После будет приятно процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, в Армавире 27 августа около двух часов ночи на улице Кирова пьяный водитель въехал в опору ЛЭП. Пассажирка с травмами была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU