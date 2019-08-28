2019-08-28T12:38:01+03:00
Происшествия

В Краснодаре «газель» столкнулась с легковушкой и опрокинулась на бок

Пострадавших нет
Александра ПОДУШКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Краснодаре 28 августа в 5:00 на пересечении улиц Северной и Каляева.

- По предварительным данным, водитель за рулем машины марки Toyota двигался по улице Северной. На перекрестке с улицей Каляева он не уступил дорогу «газели», авто столкнулись лоб в лоб, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

От удара автомобили отбросило на трамвайные пути. «Газель» опрокинулась на бок, а легковушка повредила рекламный щит. К счастью, в этом дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет.

Напомним, в Сочи 27 августа около 03:00 между поселками Лоо и Дагомыс на трассе перевернулась груженая арбузами фура. Перед поселком Дагомыс водитель грузовика он не справился с управлением и съехал с дороги. Грузовик опрокинулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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