Мужчина «заминировал» торговый центр в Новороссийске

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-28T13:00:12+03:00

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В Новороссийске разыскивают сообщившего о минировании ТЦ телефонного террориста. 27 августа, около 18:30 неизвестный обзвонил спецслужбы города и предупредил о готовящемся теракте в одном из ТЦ. На место ЧП выехали сотрудники полиции, бригады экстренных служб, а также кинологи с собаками.

Посетителей экстренно эвакуировали на улицу, здание оцепили по периметру, в течение часа его территорию обыскивали на наличие взрывчатых предметов. Никакой бомбы правоохранители не обнаружили.

- Сейчас устанавливают личность звонившего. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье №207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - сообщает «Регион online» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU