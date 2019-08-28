2019-08-28T13:09:40+03:00
Происшествия

На Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности 5 класса

В ГУ МЧС по краю просят соблюдать меры безопасности
Александра ПОДУШКО
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На Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности 5 классаНа Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности 5 класса
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По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», на Кубани с 29 по 31 августа в восточной половине и центральных районах, а также на Черноморском побережье ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

- ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности. Носите светлую воздухопроницаемую одежду, с головные уборы. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Необходимо больше пить жидкости в эти знойные денечки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

- «101» - единый номер пожарных и спасателей;

- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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