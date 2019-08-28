В 2020 год в Краснодарском крае увеличат премии олимпийцам за медали

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-28T14:37:14+03:00

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В преддверии Игр в Токио в крае приняли решение увеличить премии за олимпийские медали. В следующем году спортсмены получат за золото с 2 до 3 миллионов рублей, за серебро – с 1,5 до 2 миллионов, за бронзу – с 1 до 1,5 миллиона рублей.

- Также поднимут пожизненные ежемесячные стипендий победителям Игр и их тренерам. За золотые медали – с 20 до 30 тысяч рублей, за серебряные – с 15 до 25 тысяч, за бронзу – с 12 до 20 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Из краевого бюджета около 7 миллиардов рублей выделяется на спорт. В Краснодаре на территории комплекса «Город спорта» построят спортивную школу-интернат. Также в краевом центре будет центр по развитию единоборств, а к 2023 году они появятся во всех 44 муниципалитетах.

Напомним, на Кубани запустят второй автобусный тур по городам Боспорского царства. Старт будет дан в Геленджике 23 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU