В Краснодаре с новых выделенных полос эвакуировали 63 машины

СЕГОДНЯ 13:46 2019-08-28T13:46:41+03:00

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В краевой столице прошел рейд на двух выделенных полосах по Северной и Проспекту Чекистов. Работали эвакуаторы, нарушителям выписали штрафы, брошенные авто эвакуировали на штрафстоянку.

- За две недели рейдов с выделенных полос, которые введены этим летом, убрали 63 машины. И такие мероприятия с эвакуацией автомобилей и наказанием нарушителей будем и дальше регулярно проводить, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Следующий раз проверят выделенные полосы на улице 1 Мая и Тургенева.

- По этой части дороги помимо троллейбусов, автобусов и такси также может ездить спецтранспорт и машины скорой помощи. Стоянка и остановка для личного транспорта - запрещена. Брошенные автомобили забирают эвакуаторы. За оставление машины на полосе штраф составляет 2 тысячи рубле, за движение -1,5 тысячи рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, этим летом в Краснодаре введены пять выделенных полос для движения общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU