Границы Краснодара внесли в Единый государственный реестр

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-28T14:58:26+03:00

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Границы Краснодара теперь определены в Едином государственном реестре. На сегодняшний день там содержатся сведения о границах 37 городов, среди которых пять миллионников. В число первых вошла и столица Кубани.

Протяженность Краснодара с севера на юг — 20,6 км, с востока на запад — 30,1 км. Площадь городской черты — 341,7 кв. км.

Границы Краснодара

— Наличие в Едином государственном реестре недвижимости границ населенных пунктов упрощает процедуры ведения бизнеса, повышает инвестиционную привлекательность регионов. Актуальные сведения помогают улучшить качество управления территориями и земельными ресурсами, вовлекая земли в оборот, — рассказала заместитель директора Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

В администрации краевого центра отмечают, что четкие границы – часть работы по созданию ключевых документов, в том числе и Генплана Краснодара. При этом на сегодняшний день в реестр внесены действующие границы, но в будущем они могут быть откорректированы и актуализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU