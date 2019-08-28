2019-08-28T15:37:28+03:00
Общество

Ко Дню города в Краснодаре пройдут бесплатные экскурсии

Жителям и гостям краевой столицы предлагают несколько маршрутов прогулок
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В честь 226-летия Краснодара в краевой столице пройдут бесплатные экскурсии. Их будут проводить сотрудники Туристско-информационного центра.

- Подобные прогулки перед Днем рождения столицы Кубани уже стали традиционными. Жители и гости города смогут посетить исторический центр, а также основные достопримечательности. При этом гид расскажет множество интересных фактов из их истории, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Экскурсии будут проводит каждый день со 2 по 19 сентября. Утренняя прогулка начнется в 10.00, а вечерняя – в 16.00. Запланировано проведение более 40 бесплатных экскурсий. В частности, одна из них подразумевает посещение выставки «Музея почтовой связи на Кубани», которая располагается в здании Главного почтового отделения города. Здесь можно увидеть экспонаты, которые рассказывают историю почты края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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